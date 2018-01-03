نيمار يفصح لـ ميسي عن رغبته في الانتقال لصفوف ” الريال “
ذكرت مواقع إسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أفصح لصديقه ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، برغبته في الانتقال إلى نادي ريال مدريد.
ويرغب نيمار في ذلك ؛ من أجل التألق ونيل جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم والسير على خطى ميسي وكريستيانو رونالدو.
يذكر أن نيمار رحل عن فريق برشلونة في صيف 2017، إلا أنه تربطه علاقة وطيدة بصديقه ليونيل ميسي.
Abdulrahman[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 57 دقيقة
فلوووس
اطالطيب عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 47 دقيقة
مرحب بيك في مدريد يانيمار