نيمار يفصح لـ ميسي عن رغبته في الانتقال لصفوف ” الريال “

طلال الغامدي(صدى):

ذكرت مواقع إسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أفصح لصديقه ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، برغبته في الانتقال إلى نادي ريال مدريد.

ويرغب نيمار في ذلك ؛ من أجل التألق ونيل جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم والسير على خطى ميسي وكريستيانو رونالدو.

يذكر أن نيمار رحل عن فريق برشلونة في صيف 2017، إلا أنه تربطه علاقة وطيدة بصديقه ليونيل ميسي.