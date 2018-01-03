الصور.. رئيس بلدية الخبر في جولة رقابية على المنشآت التجارية

خالد الضبيبي(صدى):

شارك رئيس بلدية الخبر، المهندس سلطان الزايدي، منسوبي إدارة مراقبة الأسواق، جولاتهم الرقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة.

وتنطلق الجولات الرقابية بمنطقة الخبر، ضمن الحملة التصحيحية لتأهيل المنشآت التجارية، وضمان التزامها بكافة الشروط التي تتوافق مع الرؤية المنصوصة، لتوفير الأمانة والسلامة للمستهلك.

ونشرت الصفحة الرسمية لبلدية الخبر عبر حسابها الرسمي في موقع ” تويتر ” ، مجموعة من الصور، تبرز مشاركة رئيس البلدية وتفاعله مع التجار.