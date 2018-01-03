بالصور.. معلم يضرب أروع صور الإخلاص لطلابه بجدة

حامدالعمري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو لمعلم اللغة الإنجليزية ، بمتوسطة محمد بن علي بن أبي طالب بجدة ، حيث أظهر المقطع المعلم وهو يقدم دروس تقوية مجانية ، لمجموعة من الطلاب والذين رغبوا في الاستفادة من علمه ، على الرغم أن الاختبار في اليوم التالي.

ولكون القاعات جميعها مجهزة للاختبارات ، فلقد جلس معهم في البهو الداخلي للمدرسة ، وقام بشرح مايحتاجونه في جو مفعم بالمحبة والأبوة .

هذا وقد علمت ” صدى ” من مصادرها ، أن المعلم هو خالد رواس وله في التعليم أكثر من ثلاثين عامًا ، ومازال في قمة عطائه.

قائد المدرسة الأستاذ مسفر البشري ، أثنى على ذلك المعلم وبين أنه يقدم دروس تقوية مجانية طوال العام ، واعتبره من أولئك المعلمين المبادرين والمخلصين .