بالصور.. معلم يضرب أروع صور الإخلاص لطلابه بجدة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو لمعلم اللغة الإنجليزية ، بمتوسطة محمد بن علي بن أبي طالب بجدة ، حيث أظهر المقطع المعلم وهو يقدم دروس تقوية مجانية ، لمجموعة من الطلاب والذين رغبوا في الاستفادة من علمه ، على الرغم أن الاختبار في اليوم التالي.
ولكون القاعات جميعها مجهزة للاختبارات ، فلقد جلس معهم في البهو الداخلي للمدرسة ، وقام بشرح مايحتاجونه في جو مفعم بالمحبة والأبوة .
هذا وقد علمت ” صدى ” من مصادرها ، أن المعلم هو خالد رواس وله في التعليم أكثر من ثلاثين عامًا ، ومازال في قمة عطائه.
قائد المدرسة الأستاذ مسفر البشري ، أثنى على ذلك المعلم وبين أنه يقدم دروس تقوية مجانية طوال العام ، واعتبره من أولئك المعلمين المبادرين والمخلصين .
زائر[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 1 ساعة
اغلب المعلمين يفعلون اكثر من ذلك
القرشي[ عدد التعليقات: 2120 ] نشر منذ 55 دقيقة
حيث أظهر المقطع المعلم وهو يقدم دروس تقوية مجانية ، لمجموعة من الطلاب !!!
أي مجموعة من الطلاب هاذي إللي تتكلمون عنها كلهم 3 طلاب يعني من إجمالي عدد طلاب الفصول كلها
مافي احد محتاج لتقوية في المادة إلا هذولي الـــ 3 فقط بصراحة خبر غريييييييييب جدآ .
خاصة إنه يتضمن إسم الأستاذ وإسم المدرسة التي يعمل بها وعدد سنوات عمله في التدريس وثناء
مدير المدرسة عليه وإسمه : مكشــــــــــــوفة جدآ .
إسم المدرسة : متوسطة محمد بن علي بن أبي طالب بجدة
إسم المعلم : خالد رواس
إسم مدير المدرسة : مسفر البشري
إسم المادة : اللغة الإنجليزية
عدد سنوات عمل المعلم : ثلاثين عامًا
باقي فقط رقم جواله وعنوان سكنه … ياناس أرحمونا من هاذي الفبركات واهتموا بأمور ألمواطن الهامة
وسلطوا الضوء عليها لأنها الأحق بأن تأخذ الحيز الأعظم من إهتمام جميع وسائل الإعلام .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24864 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههههههه هههههههههه
صادق أخوي القرشي
الدعوى كلها
صورني وأنا ماكني دريت🤗🤗🤗