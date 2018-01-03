  • الأربعاء 3

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. معلم يضرب أروع صور الإخلاص لطلابه بجدة

بالصور.. معلم يضرب أروع صور الإخلاص لطلابه بجدة

بالصور.. معلم يضرب أروع صور الإخلاص لطلابه بجدة
حامدالعمري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو لمعلم اللغة الإنجليزية ، بمتوسطة محمد بن علي بن أبي طالب بجدة ، حيث أظهر المقطع المعلم وهو يقدم دروس تقوية مجانية ، لمجموعة من الطلاب والذين رغبوا في الاستفادة من علمه ، على الرغم أن الاختبار في اليوم التالي.

ولكون القاعات جميعها مجهزة للاختبارات ، فلقد جلس معهم في البهو الداخلي للمدرسة ، وقام بشرح مايحتاجونه في جو مفعم بالمحبة والأبوة .

هذا وقد علمت ” صدى ” من مصادرها ، أن المعلم هو خالد رواس وله في التعليم أكثر من ثلاثين عامًا ، ومازال في قمة عطائه.

قائد المدرسة الأستاذ مسفر البشري ، أثنى على ذلك المعلم وبين أنه يقدم دروس تقوية مجانية طوال العام ، واعتبره من أولئك المعلمين المبادرين والمخلصين .

 

 


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 1 ساعة

اغلب المعلمين يفعلون اكثر من ذلك

[ عدد التعليقات: 2120 ] نشر منذ 55 دقيقة

حيث أظهر المقطع المعلم وهو يقدم دروس تقوية مجانية ، لمجموعة من الطلاب !!!

أي مجموعة من الطلاب هاذي إللي تتكلمون عنها كلهم 3 طلاب يعني من إجمالي عدد طلاب الفصول كلها

مافي احد محتاج لتقوية في المادة إلا هذولي الـــ 3 فقط بصراحة خبر غريييييييييب جدآ .

خاصة إنه يتضمن إسم الأستاذ وإسم المدرسة التي يعمل بها وعدد سنوات عمله في التدريس وثناء

مدير المدرسة عليه وإسمه : مكشــــــــــــوفة جدآ .

إسم المدرسة : متوسطة محمد بن علي بن أبي طالب بجدة

إسم المعلم : خالد رواس

إسم مدير المدرسة : مسفر البشري

إسم المادة : اللغة الإنجليزية

عدد سنوات عمل المعلم : ثلاثين عامًا

باقي فقط رقم جواله وعنوان سكنه … ياناس أرحمونا من هاذي الفبركات واهتموا بأمور ألمواطن الهامة

وسلطوا الضوء عليها لأنها الأحق بأن تأخذ الحيز الأعظم من إهتمام جميع وسائل الإعلام .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *