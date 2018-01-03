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” سامسونج ” تستعد لإصدار شاشة تعمل بالبصمة

” سامسونج ” تستعد لإصدار شاشة تعمل بالبصمة
نورة الشهري(صدى):

تسعي شركة ” سامسونج ” الكورية الجنوبية لإنتاج هواتف اسطوانية تعتمد على مزايا مغناطيسية بطول الهاتف والشاشة ويمكن تنشيط الشاشة وفردها ببصمة الإصبع .

ويوجد نوعان من الهيكل الأساسي للشاشة أحدهما أسطواني والأخر مربع، ومزودان بالمغناطيس حتى يسهل عملية جذب الشاشة وشدها ويمكن طي الشاشة بلمسة إصبع.

يذكر أن سامسونج أطلت هاتف جلاكسي نوت 8 ، وزادت الشكاوي حوله بسبب البطارية التي تنخفض فجأة دون إنذار ،الأمر الذي أضطر الشركة للاعتذار لعملائها كما وعدتهم بالسعي لحل هذه المشكلة.


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