” سامسونج ” تستعد لإصدار شاشة تعمل بالبصمة

نورة الشهري(صدى):

تسعي شركة ” سامسونج ” الكورية الجنوبية لإنتاج هواتف اسطوانية تعتمد على مزايا مغناطيسية بطول الهاتف والشاشة ويمكن تنشيط الشاشة وفردها ببصمة الإصبع .

ويوجد نوعان من الهيكل الأساسي للشاشة أحدهما أسطواني والأخر مربع، ومزودان بالمغناطيس حتى يسهل عملية جذب الشاشة وشدها ويمكن طي الشاشة بلمسة إصبع.

يذكر أن سامسونج أطلت هاتف جلاكسي نوت 8 ، وزادت الشكاوي حوله بسبب البطارية التي تنخفض فجأة دون إنذار ،الأمر الذي أضطر الشركة للاعتذار لعملائها كما وعدتهم بالسعي لحل هذه المشكلة.