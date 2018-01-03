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صرف رواتب برج الدلو نهاية الشهر الجاري

صرف رواتب برج الدلو نهاية الشهر الجاري
علي القحطاني(صدى):

ينتظر موظفو المملكة، موعد صرف راتب برج الدلو، أول راتب لعام ٢٠١٨، حيث يتم إيداعه في حسابات المستفيدين في ٢٥ يناير من العام الجاري.

وطبقت حكومة المملكة نظام الرواتب بالأبراج والشهور الشمسية منذ عام؛ ليوفر ما يقرب من ١٤ مليار ريال سنويا، وذلك لأن نظام الأبراج يزيد عن السنة الهجرية ١١ يوما.

وجاء هذا النظام ضمن مجموعة الإجراءات الاقتصادية المتخذة في المملكة؛ لتغطية عجز الموازنة، والنهوض بالمجتمع؛ تحقيقا لرؤية ٢٠٣٠.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6427 ] نشر منذ 1 ساعة

برج الدلو
الشعب غرق في البئر ومحتاجين للدلو لإنقاذهم

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 1 ساعة

ما شاء الله

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة

رتويت

الشعب غرق في البئر ومحتاجين للدلو لإنقاذهم 👌🏻

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