صرف رواتب برج الدلو نهاية الشهر الجاري

علي القحطاني(صدى):

ينتظر موظفو المملكة، موعد صرف راتب برج الدلو، أول راتب لعام ٢٠١٨، حيث يتم إيداعه في حسابات المستفيدين في ٢٥ يناير من العام الجاري.

وطبقت حكومة المملكة نظام الرواتب بالأبراج والشهور الشمسية منذ عام؛ ليوفر ما يقرب من ١٤ مليار ريال سنويا، وذلك لأن نظام الأبراج يزيد عن السنة الهجرية ١١ يوما.

وجاء هذا النظام ضمن مجموعة الإجراءات الاقتصادية المتخذة في المملكة؛ لتغطية عجز الموازنة، والنهوض بالمجتمع؛ تحقيقا لرؤية ٢٠٣٠.