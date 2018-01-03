بزعم تهديد الأمن الوطني.. أمريكا توجه ضربة قاسية لمؤسس ” علي بابا “

واشنطن(صدى):

أعلنت لجنة حكومية أمريكية رفضها لاستحواذ شركة ” آنت فاينانشيال ” على مقدم خدمات تحويل الأموال ” موني جرام إنترناشيونال ” بزعم وجود مخاوف متعلقة بالأمن الوطني.

وقررت الشركتان إنهاء المحادثات بعد رفض لجنة الاستثمار الأجنبي الأمريكية مقترحاتهما للتخفيف من المخاوف بشأن سلامة البيانات الخاصة بالمواطنين الأمريكيين.

ويعتبر هذا القرار ضربة لأهم الصفقات الصينية البالغة 1.2 مليار في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يمثل ضربة كبيرة للملياردير ” جاك ما ” الرئيس التنفيذي لمجموعة ” علي بابا ” ، والذي يملك ” آنت فاينانشيال ” بمشاركة مجموعة من التنفيذيين في شركة التجارة الإلكترونية.

وكان ” ما ” يعمل على توسيع نطاق أعمال الشركة في ظل خوضها منافسة شرسة داخل السوق المحلي من قبل شركات مدعومة من مستثمرين كبار أمثال “تنسنت” المالكة لتطبيق “ويشات”.