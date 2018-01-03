مقتل 200 قيادي حوثي والقضاء على الكوليرا الأبرز.. إنجازات التحالف خلال 2017

فهمي محمد(صدى):

وجه التحالف العربي خلال عام 2017، عدد من الضربات القاسمة إلى مليشيات الحوثي الإيرانية، بالإضافة لتحرير عدد كبير من المناطق من عناصر الحوثي.

ومع نهاية عام 2017، وبداية عام جديد، تقدم ” صدى ” ملخص لأبرز انجازات التحالف العربي على الأراضي اليمنية خلال 2017.

نجح التحالف العربي في تطهير حضرموت من ” القاعدة ” ، بالإضافة لتحرير كل من: مديرية ميدي والمخا، وأجزاء من تعز، وتحرير الخوخة بالحديدة، و4 مديريات أخرى في البيضاء، بجانب النجاح في السيطرة على شبوة بالكامل.

دحر التحالف العربي القاعدة والحوثيين في أبين، وقتلت 200 قيادي حوثي في مناطق متفرقة باليمن، بالإضافة لاستكمال تحريرمحافظة مأرب بالكامل.

سيطر التحالف على تهريب الأسلحة الإيراني، ونجح في تطبيع الوضع الأمني في كلا من عدن والمدن التي تم تحريرها.

أفشل التحالف مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية لنشر الفقر والجوع باليمن، وقضى على الكوليرا والأمراض الفتاكة، كما عمل على إعادة تأهيل المؤسسات الخدمية في المدن المحررة.

ومع نهاية العام، وازدياد عدد الأطفال الذين قاموا بتسليم أنفسهم إلى الجيش اليمني، نجح التحالف في دمجهم في التعليم بعد أن أجبرتهم مليشيا الحوثي على التجنيد.