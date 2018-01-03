اعتقال ” إميلي كوينغ ” المتطرفة الداعشية الفرنسية بسوريا

دمشق(صدى):

اعتقل المقاتلون الأكراد في سوريا، أشهر المتطرفات الفرنسيات، إميلي كونيغ، التي لعب دورا رئيسيا في التجنيد لحساب التنظيم الإرهابي داخل، عبر الانترنت.

وتعد كونيغ من أكثر المتطرفات المطلوبات من أجهزة المخابرات الفرنسية، حيث قامت بحث بعض معارفها في فرنسا على ارتكاب عمليات مسلحة إرهابية.

تركت إميلي فرنسا للالتحاق بتنظيم داعش في عام 2012 بسوريا، وتزوجت رجلا داعشيا فرنسيا وأنجبت منه 3 أطفال. وتدربت على الكلاشينكوف.

وفي سبتمبر 2014 ، وضعت الأمم المتحدة اسمها على القائمة السوداء للمقاتلين الأكثر خطورة، وفي عام 2015وضعتها الولايات المتحدة على قائمتها السوداء ” للمقاتلين الأجانب الإرهابيين “.

يذكر أن إميلي اعتنقت الإسلام وتعلمت اللغة العربية العربية، وارتدت النقاب في 2010، وبدء مشوارها في التشدد مع جماعة ” فرسان العزة ” .