أكثر من 12 ألف مستفيد من دورات الهلال الأحمر بتبوك خلال ثلاثة أشهر

محمود البلوي(صدى):

نفذت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ،111 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية ،استفاد منها 12724 مستفيد ومستفيدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الهيئة تسعى فرع من خلال هذه الدورات لاستهداف أعداد إضافية من المتدربين خلال عام 1439هـ، بهدف تثقيف المجتمع ونشر الوعي الإسعافي للمواطنين بالمنطقة الذي يسهم في إنقاذ حياة مريض أو مصاب – بمشيئة الله -، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن دور الهيئة في تثقيف وتوعية المجتمع بالتعامل مع الحالات الاسعافيه الطارئة.

وقال: تهدف هذه البرامج والمحاضرات للتثقيف وللتدريب على كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الشائعة وطرق إسعافها بالشكل الصحيح والتدريب العملي على الدمى التدريبية وكيفية الابلاغ والتواصل مع عمليات الهيئة على الرقم (997) وأخذ التعليمات الطبية والإسعافية لحين وصول الفرق الطبية والإسعافية للموقع.