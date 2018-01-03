دراسة: سعادة الأطفال ترتبط بالنظام الغذائي الصحي

متابعات(صدى):

أوضحت دراسة سويدية أجريت في جامعة جوتنبرغ، أن هناك علاقة وطيدة بين تناول الأطفال غذاء صحي وسعادتهم، مشيرة أن الأطفال الذين يتناولوا أكل صحي يشعرون دوما بالسعادة وكلما شعروا بالسعادة كلما زادت لديهم الرغبة في أكل أطعمة صحية.

واعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لـ 7675 طفلا من بين ثمانية دول أوروبية تتراوح أعمارهم بين سنتين وتسع سنوات.

وأكدت نتائج الدراسة أن النظام الغذائي الصحي يساعد في تحسين الحالة النفسية للطفل ويزيد من ثقته ويعمل على تحسين علاقته بالبيئة من حوله.