مصادر تكشف حقيقة رفع غرامة المخالفات المروية

علي القحطاني(صدى):

علقت مصادر، اليوم الأربعاء، على تسجيل صوتي لشخص يروي فيه تسجيل مخالفة سرعة عليه بأكثر مما هو معلن عنه، بالنفي، مؤكدة أنه لا وجود لرفع الغرامات المرورية.

وكان شخص قد زعم في تعليق صوتي، عبر موقع ” واتساب ” ، أنه تم رفع المخالفات المرورية، قائلًا: ” أن غرامة قطع الإشارة تبلغ الآن 10 آلاف ريال، وغرامة مكالمة الجوال 1500 ريال “.

وروى في نفس الرسالة، أن أحد أقاربه تم إيقافه وهو يسير بسرعة 160كلم، ليدفع غرامة 3 آلاف ريال و500 غرامة سحب مركبة.