بالفيديو.. إليسا تغضب وتغادر بسبب سؤال أحد الصحفيين
أثارت الفنانة اللبنانية إليسا موجه من السخرية بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرد فعلها المتعالي على الصحفيين عقب انتهاء حفلها في دبي .
وظهرت اليسا في مقطع فيديو وهي تلتقي بعدد من الإعلاميين والصحفيين عقب انتهاء حفلها في دبي ، وهي تقول لهم سؤال واحد لكل مراسل، وعندما كان يقدم مراسل أحد القنوات الإماراتية لقاء قال لها ” ليش ها القد معصبة على الصحفيين ” ، فأحرجته إليسا ورفضت إجابته وتركته غاضبة، ما أثار سخرية المتابعين الذين وصفوها بالمتعالية والمتكبرة .
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