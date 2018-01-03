بالفيديو.. إليسا تغضب وتغادر بسبب سؤال أحد الصحفيين

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا موجه من السخرية بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرد فعلها المتعالي على الصحفيين عقب انتهاء حفلها في دبي .

وظهرت اليسا في مقطع فيديو وهي تلتقي بعدد من الإعلاميين والصحفيين عقب انتهاء حفلها في دبي ، وهي تقول لهم سؤال واحد لكل مراسل، وعندما كان يقدم مراسل أحد القنوات الإماراتية لقاء قال لها ” ليش ها القد معصبة على الصحفيين ” ، فأحرجته إليسا ورفضت إجابته وتركته غاضبة، ما أثار سخرية المتابعين الذين وصفوها بالمتعالية والمتكبرة .