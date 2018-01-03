بعد وصولها لأدنى مستوى.. ” بتكوين ” تواصل تعافيها لليوم الثاني

عادل الحربي(صدى):

سجلت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا لليوم الثاني على التوالي بعد سقوطها لأدنى 13 ألف دولار؛ وذلك بعد إعلان الملياردير ” بيتر ثيل ” استثماره الكبير في العملة الرقمية عبر صندوقه لرأس المال المغامر.

وارتفعت ” بتكوين ” إلى 15132 دولار بنسبة 2.65% خلال التعاملات الصباحية لليوم، لزيد قيمتها السوقية إلى 254 مليار دولار، بنسبة 36%.

وفي المقابل ارتفعت العملة المنافسة ” ريبل ” إلى 2.62 دولار بنسبة 15.10%، فيما ارتفعت ” إثريوم ” إلى 898 دولار بنسبة 2.40%.

وبلغت القمية السوقية لكلأ من إثريوم وريبل إلى 86 مليار دولار و 101 مليار دولار على التوالي، وهو ما يدل على ان بينكوين لم تخرج من دائرة الخطر في ظل الارتفاع المتزايد لمنافسيها.