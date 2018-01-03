” المفتي ” ينعت مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل بـ ” الكهنة “

نايف السالم(صدى):

أدان مفتي المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، مواقع التواصل الاجتماعي، ومروجيها، بما تحويه من شائعات تدس الخبائث، وتسيء للعامة، وتدخل في أعراض وخصوصيات الناس، مشبهًا المروجي بـ ” الكهنة ” ، وأن واجب المسلم نحوها التغاضي.

واستنكر ما يقوم به المروجين قائلًا : ” أنهم إذا رأوا نظاماً سليماً وحكماً عادلاً ورفقاً بالمواطن وسعة له ساءهم ذلك!! “.

وشبَّه مفتي عام المملكة، مروِّجي الشائعات المُغرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالكهان؛ يصدقون في كلمة ويكذبون في 99 كلمة!!.

وأضاف: وسائل التواصل الاجتماعي فيها من الكذب والغيبة والنميمة والبهتان والافتراء والفرح بمصائب المسلمين وهزائمهم.

ونبه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ أن يكون موقف المسلم من تلك الشائعات التي تبث عبر وسائل التواصل، اتقاء الله واحترام اللسان، مستشهداً بقوله تعالى: ” وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا “.