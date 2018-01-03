شرطة الشمالية تطيح بمروج مخدرات

خالد الضبيبي(صدى):

صرح مساعد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية النقيب فايز بن مقبل الجهني أنه عند تمام الثامنة صباحاً ليوم الجمعة الموافق11/4/1439هـ ، وبفضل الله وتوفيقه أدت الأعمال التحرياتية التي تقوم بها إدارة التحريات والبحث الجنائي، بمنطقة الحدود الشمالية إلى رصد مواطن، يمارس ترويج المسكر والمخدرات مستغلاً سكنه مع عائلته في إحدى الأحياء السكنية بمدينة عرعر.

وقد أكدت الإجراءات الإستدلالية أن مواطن في العقدالرابع من عمره، يمارس هذه الأعمال وقد تم ضبط العديد من الأشخاص المترددين عليه لشراء المسكر والمخدرات ، وبعد إستكمال الإجراءات وصدور الأوامر التحقيقية تم تفتيش منزله والقبض عليه وضبط مادة العرق المسكر وكذلك كمية كبيرة من الحشيش المخدر ،وأدوات الترويج ومبالغ مالية مستحصلة من الترويج .

وبعد إستكمال الإجراءات التحقيقية والإستدلالية تم إحالة الأوراق مع المتهمين الى مكافحة المخدرات بالمنطقة لإستكمال الإجراءات اللازمة حسب الإختصاص.