مريم رجوي: ” خامنئي ” يرتعد خوفا من متظاهري إيران

طهران(صدى):

أكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، اليوم الأربعاء، أن المرشد العام الإيراني آية الله علي خامنئي يرتعد خوفًا من المحتجين في مدن إيران بالرغم من أياديهم الفارغة.

وأوضحت ” رجوي ” في تغريدة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن عزيمتهم وإصرارهم في إسقاط نظام ” الملالي ” الإرهابي أساس خوفه من المنتفضين وجيلهم الواعي.

وأشارت إلى أن دماء الشهداء التي سالت على الأراضي الإيرانية تزيد من غيظهم المكتوم ضد النظام، حيث تعلو صرخاتهم ضد الاستبداد مع كل نقطة دم تُسال برصاص نظام ” الملالي “، قائله ” المنتفضون الآبطال الذين استشهدوا في المدن على أيدي قوات الحرس لخامنئي، شهادة على ضرورة إسقاط نظام ولاية الفقيه “.