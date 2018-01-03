البراك : الخطيب سهل من صفقة ” متعب “

ماجد محمد(صدى):

أوضح مدير المركز الإعلامي بنادي التعاون، خالد البراك، دور رئيس الأهلي المصري، محمود الخطيب، في تسهيل انتقال اللاعب عماد متعب إلى صفوف التعاون بنظام الإعارة.

وأشاد البراك بأن تدخل الخطيب في اتفاقية انتقال متعب للتعاون، سهل كثيرا من المفاوضات، مشيرا أن متعب سيصل إلى المملكة خلال يومين بعد الانتهاء من إجراءات استخراج التأشيرة.

وقال : ” أتمنى أن يكون متعب جاهزا للمشاركة بشكل أساسي، خاصة أن مستوى اللاعبين المصريين في الفترة الأخيرة بالدوري السعودي دفع الجهاز الفني للتعاقد مع اللاعب المخضرم .. فالجميع ينتظر من متعب مستوى مميزا في الفترة المقبلة ” .

يذكر أن متعب تعاقد مع التعاون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مقابل 400 ألف دولار.