الدولار يتعافى من سقوطه بارتفاع 0.13%

واشنطن(صدى):

سجلت العملة الأمريكية ” الدولار ” ، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا؛ متعافيًا من سقوطه خلال الفترة الماضية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية إلى 91.97 بنسبة 0.13%.

وانخفض اليورو أمام العملة الأمريكية انخفاضًا طفيفًا مسجلًا 1.204 دولار مقابل 1.206 دولار أمس، كما استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار عند 1.359 دولار أمريكي لليوم الثاني على التوالي.

وكانت العملة الأمريكية تعاني من الانخفاض في الأسبوع الأخير من 2017 مواصلة تراجعا في أولى أيام العام الجديد، بالتزامن مع عطلة بعض الأسواق.