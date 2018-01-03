6 أمور لا يطلبها زوجك افعليها بدون خجل

أماني الغامدي(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية ، أن النساء تحاول دائماً إرضاء الزوج ولفت انتباه وذلك بالقيام بتصرفات معينة، لكن وللأسف معظمهن لا يصلن إلى هذا الهدف وذلك لأن الزوجة لا تدرك ما يريده منها الرجل تحديداً من تلقاء نفسها، بل تحاول أن تسأله عن حاجاته.

إليكم بعض الأمور التي يتمناها الزوج من زوجته دون أن يطلبها:

1- الحنان كالإحتضان والقبلة: يرغب الزوج بالشعور بمدى حب زوجته له ورعايتها واهتمامها به، لكن الرجال إجمالاً لا يعرفون كيفية التعبير عن الحب والمطالبة به، على عكس المرأة التي تصرّ على زوجها أن يلبي حاجاتها.

2- الحصول على هدية يحتاجها: النساء جميعهن يرغبن في الحصول على الهدايا، وبينما تهتم المرأة بقيمة الهدية الثمينة فالرجل يهتم برمزية الهدية أو بمدى حاجته لها وفكرة هذه الهدية، فسيحب الزوج أن تهديه زوجته شيئاً يحتاج إليه.

3- المفاجآت: الرجال كالنساء تماماً يحبون المفاجآت، لذا فاجئي الزوج بعشاء رومانسي أو رحلة سياحية لبلد يريد أن يزورها، أو اطلبي منه أخذ إجازة من عمله لبضعة أيام لتعبري له عن اشتياقك ورغبتك بتمضية الوقت معه.

4- الوقوف بجانبه وقت حزنه: إذا واجه الزوج مشاكل أو إن كان حزيناً لأمر ما حدث معه فعلى الزوجة الإقتراب من زوجها ومساعدته، والبقاء إلى جانبه حتى يخرج من أزمته.

5- تجنّبه عندما يغضب: وهذا هو أكثر ما يتمناه الرجل وهو أن تتجنبه زوجته عند غضبه وتحترم عزلته حتى يهدأ، إلّا أنّ أكثر النساء لا يقمن بذلك بل يتصرفن بطريقة مزعجة، ويصررن على معرفة ما يغضب زوجها من دون مراعاة رغبته في عدم البوح أو أنه يرغب بالعزلة لبعض الوقت.

6- مساعدته في الأمور الصعبة: قد تكون الزوجة تفهم بأمور يستصعبها الزوج، وبالتالي إن كان يقوم بأمر ما فعلى الزوجة أن تظهر له اهتمامها بالأمر، ورغبتها بمعرفة ما يفعل لمساندته.