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بالفيديو.. أسرة الشهيد الجيراني: زيارة خادم الحرمين أنستنا جراحنا ومصابنا

بالفيديو.. أسرة الشهيد الجيراني: زيارة خادم الحرمين أنستنا جراحنا ومصابنا
نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أسرة الشهيد محمد الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف، بحفاوة وإكرام، متحملًا كافة تكاليف العزاء.

وعبر عيسى الجيراني شقيق الشهيد في تصريح له، عن تقديره وشكره للملك سلمان، وولي العهد وأمير منطقة الشرقية، ومحافظ القطيف على ما قاموا به تجاه الشهيد وأسرته من إهتمام.

كما تقدم أبناء عم الشهيد بشكرهم لخادم الحرمين، نظرًا لتقديمه منزل لأبناء الشهيد، وإطلاق اسمه على أحد الشوارع، مؤكدين أن الأسره كلها فداء الوطن وخدمته، مؤكدين أن زيارته أنستهم جراحهم وآلامهم.


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