” الخضيري ” يحذر من الانسياق خلف الدعاية التسويقية الكاذبة

عادل الحربي(صدى):

حذر عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من اتباع دعايات التسويق الكاذبة ، حيث أنها تهدف لخدعة المشتري ونهب الأموال .

وعلق ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” افضل نصيحة مختصرة.. إحذر أن تبني نجاح غيرك على حساب وقتك ومالك ، وهذا ينطبق على من يتابع الدعايات والتسويق الكاذب ليشتري سلعة اوأي شيء من محل ما فقط بسبب ان فلان او فلانه عمل دعاية له من احد المتاجرين .. احد السنابيات تسوّق لمحل يبيع السلعة بعشرة اضعافها عند غيره.. والمخدوعين بها كثر ” .