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بالفيديو.. معركة عنيفة بين 5 أفيال تصيب المواطنين بالذعر

بالفيديو.. معركة عنيفة بين 5 أفيال تصيب المواطنين بالذعر
نيروبي(صدى):

شهدت حديقة تسافو الوطنية في كينيا، حالة من الذعر والخوف بين الزوار، عقب وقوع معركة عنيفة بين خمسة أفيال مع بعضهم البعض على الطريق .

رصد أحد الزوار يٌدعى ” شزاد كاسماني ” خلال زيارته إلى الحديقة مقطع فيديو أظهر شجارا مرعبا بين الأفيال الخمسة يستخدمون أنيابهم لدفع بعضهم البعض.

ويمكن رؤية الأفيال يضربون بعضهم بالخراطيم والأنياب والاستمرار في دفع بعضهم البعض بقوة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2338 ] نشر منذ 2 ساعتين

زي مضاربة الأولاد الصغار
فكه وأفكه

لاذعر ولا شيء

[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 2 ساعتين

أفيال .

…………..

خمسة أفيال .

فيلة ياراجل .

طيب أجمع كلمة طيرا أبابيل .
أبابيل .

ههههههههههه

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