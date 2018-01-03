بالفيديو.. معركة عنيفة بين 5 أفيال تصيب المواطنين بالذعر

نيروبي(صدى):

شهدت حديقة تسافو الوطنية في كينيا، حالة من الذعر والخوف بين الزوار، عقب وقوع معركة عنيفة بين خمسة أفيال مع بعضهم البعض على الطريق .

رصد أحد الزوار يٌدعى ” شزاد كاسماني ” خلال زيارته إلى الحديقة مقطع فيديو أظهر شجارا مرعبا بين الأفيال الخمسة يستخدمون أنيابهم لدفع بعضهم البعض.

ويمكن رؤية الأفيال يضربون بعضهم بالخراطيم والأنياب والاستمرار في دفع بعضهم البعض بقوة.