بالفيديو.. معركة عنيفة بين 5 أفيال تصيب المواطنين بالذعر
شهدت حديقة تسافو الوطنية في كينيا، حالة من الذعر والخوف بين الزوار، عقب وقوع معركة عنيفة بين خمسة أفيال مع بعضهم البعض على الطريق .
رصد أحد الزوار يٌدعى ” شزاد كاسماني ” خلال زيارته إلى الحديقة مقطع فيديو أظهر شجارا مرعبا بين الأفيال الخمسة يستخدمون أنيابهم لدفع بعضهم البعض.
ويمكن رؤية الأفيال يضربون بعضهم بالخراطيم والأنياب والاستمرار في دفع بعضهم البعض بقوة.
😅فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2338 ] نشر منذ 2 ساعتين
زي مضاربة الأولاد الصغار
فكه وأفكه
لاذعر ولا شيء
سعيد[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 2 ساعتين
أفيال .
…………..
خمسة أفيال .
فيلة ياراجل .
طيب أجمع كلمة طيرا أبابيل .
أبابيل .
ههههههههههه