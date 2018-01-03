أضرار دواء ” شانكس ” على المدخنين

أوتاوا(صدى):

أوضحت دراسة كندية الآثار السلبية للدواء الذي يوصف للمساعدة في الإقلاع عن التدخين والذي يعرف بـ ” شانكس ” ، انه قد يسبب الإصابة بأمراض القلب المزمنة.

وأكدت نتائج الدراسة أن المدخن الذي يتناول هذا الدواء إذا كان يعاني من مشاكل بالقلب فربما تزيد احتمالية حاجته لزيارة المستشفى بنسبة 34%، بينما إذا لم يكن المدخن يعاني من أمراض في القلب فتكون حاجته إلى زيارة المستشفى بنسبة 12%، خلال فترة تعاطيه الدواء.

ونصحت الدراسة بمن يرغب في تعاطي ” شانكس ” ينبغي عليه إتباع التوصيات الصحية الغذائية وممارسة الرياضة.