اعتماد مخططات 14 مشروعا سياحيا جديدا بعسير

أبها(صدى):

كشف مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة عن اعتماد مخططات 14 مشروعاً سياحياً بالمنطقة خلال العام الجاري 2018 م، تتوزع بين فنادق وشقق فندقية ونزل سياحية ووحدات سكنية مفروشة.

وأفاد أنه تم خلال الربع الرابع من العام المنصرم 2017م، ترخيص وتصنيف 160 منشأة و62 موقع إيواء سياحي و20 وكالة سفر.

وبين العمرة أن إحصائيات الهيئة العامة للسياحة في منطقة عسير تبرز التطور النوعي في الثقافة السياحية لدى القطاع الخاص، مشدداً على دور الهيئة في تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية لمختلف قطاعات المجتمع.