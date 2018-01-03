” السلمي ” ساخرا من ” زميرة ” : يدرس خيارات المستقبل

طهران(صدى):

وجه الدكتور محمد السلمي رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، تعليقًا ساخرًا على امتناع حسن نصر الله الأمين العام للحزب الشيعي اللبناني المعروف باسم حزب الله، عن إظهار أي ردة فعل تخص الأحداث الجارية في إيران إثر الانتفاضة الشعبية القائمة ضد أعوانه من نظام الملالي الإرهابي.

وغرد ” السلمي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” حسن زميرة على الصامت.. اعتقد يدرس خيارات المستقبل ” .

وأضاف في تغريدة آخرى ” قناة عراقية تابعة لنوري المالكي تلطم ليل نهار بسبب التطورات في إيران ” ، ليؤكد على اقتراب نهاية نظام خامنئي وروحاني .