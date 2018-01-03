واتساب يودع بعض الهواتف نهائيا

أماني الغامدي(صدى):

أصدرت الشركة المطورة للواتساب، قرارا بتوقف التطبيق نهائيا عن بعض الهواتف، وذلك مع بداية عام ٢٠١٨.

وأعلنت الشركة التابعة لـ ” فيس بوك ” أن توقف دعم التطبيق على بعض الأجهزة يرجع للتقنيات الجديدة التي لا تتماشى مع بعض أنواع هواتف قديمة.

وتمثلت الأجهزة التي توقف عنها التطبيق، أجهزة تعمل بنظام بلاكبيري OS، وبلاكبيري ١٠، ونوكيا سيمبيان S60، وويندوز فون ٨.٠.

كما أشارت الشركة إلى توقف التطبيق عن هواتف نوكيا S40 بحلول نهاية العام الجاري، كما يتوقف على أنظمة أندرويد ٢.٣.٧ بحلول فبراير ٢٠٢٠.