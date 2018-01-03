في السوق السوداء.. إخوان اليمن تتاجر بالأسرى بالتعاون مع الحوثي
فضحت مصادر يمنية، تحركات الإخوان في اليمن، وصفقاتها بالتعاون مع مليشيا الحوثي الإيرانية، استغلالًا للأوضاع.
وقالت المصادر إن الإخوان يقومون بعقد صفقات مع الحوثي حول تبادل وبيع أسرى الحرب التي أندلعت من 3 أعوام، في سوق سوداء باليمن.
وأشارت إلى أن الإخوان يتخذون من وجودهم ضمن الشرعية اليمنية ستارًا؛ لتسهيل تلك الصفقات مع الحوثي، موضحة أنه لا يشرف على تلك العمليات التبادلية أي جهة في الجيش الوطني .
ويذكر أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع وتيرة خطف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمواطنين بشكل عشوائي من الشوارع ثم إطلاق سراحهم مقابل دفع مبالغ مالية من قبل ذويهم.
ابو فاطمة الجهني[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 2 ساعتين
جماعة الإخوان المفسدين هم اصل البلاء
منذ تأسيسهم وهم يلبسون ثياب التقوى ثم يسهلون للأعداء بالخبث وبالخفاء
لا بارك الله فيهم ولا في من يدافع عنهم