في السوق السوداء.. إخوان اليمن تتاجر بالأسرى بالتعاون مع الحوثي

فهمي محمد(صدى):

فضحت مصادر يمنية، تحركات الإخوان في اليمن، وصفقاتها بالتعاون مع مليشيا الحوثي الإيرانية، استغلالًا للأوضاع.

وقالت المصادر إن الإخوان يقومون بعقد صفقات مع الحوثي حول تبادل وبيع أسرى الحرب التي أندلعت من 3 أعوام، في سوق سوداء باليمن.

وأشارت إلى أن الإخوان يتخذون من وجودهم ضمن الشرعية اليمنية ستارًا؛ لتسهيل تلك الصفقات مع الحوثي، موضحة أنه لا يشرف على تلك العمليات التبادلية أي جهة في الجيش الوطني .

ويذكر أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع وتيرة خطف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمواطنين بشكل عشوائي من الشوارع ثم إطلاق سراحهم مقابل دفع مبالغ مالية من قبل ذويهم.