بدء المعسكر التدريبي لحراس مرمى الأخضر

ماجد محمد(صدى):

يغادر اليوم الأربعاء رباعي حراسة المرمى، عساف القرني وعبدالله المعيوف ومحمد العويس ووليد عبدالله، إلى ألمانيا للانضمام في المعسكر التدريبي الخاص بحراس المرمى.

وقد أختارت الهيئة العامة للرياضة، وليد عبدالله حارس النصر، وعبدالله المعيوف حارس الهلال، ومحمد العويس حارس الأهلي، وعساف القرني حارس الاتحاد.

و سيقام المعسكر في ألمانيا تحت إشراف أكاديمية أوليفر كان العالمية، في الفترة من 3: 19 يناير الجاري.