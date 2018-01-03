” مساهمة رمادا بلازا ” تدعو منسوبيها لتحديث بياناتهم

أعلنت لجنة ” المساهمات العقارية ” في وزارة التجارة والاستثمار، تصفية جميع المساهمين في المساهمة العائدة لمجموعة النهار الدولية العقارية، بضرورة تحديث بياناتهم لدى البنك العربي ابتداءا من تاريخ أمس الأثنين وحتى مدة لا تتجاوز ال ٦٠ يوما.

ودعت ” مساهمة رمادا بلازا ” جميع مساهميها لزيارة موقع البنك على الإنترنت؛ لتعبئة النموذخ الخاص بها، ومن ثم التوجه إلى أقرب فرع من البنك وتقديم الأوراق المطلوبة.

وتمثلت الأوراق المطلوبة في المستندات الأصلية من الهوية، أصول العقود، شهادة تعريف الآيبان؛ وذلك لحصر مبالغ المساهمة.