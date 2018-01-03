النائب العام الإيراني يهدد المتظاهرين بعواقب وخيمة

طهران(صدى):

وجه النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري، اليوم الأربعاء، رسالة تهديد إلى المتظاهرين الإيرانيين في ظل تصاعد الاحتجاجات واستمرارها.

وحذر ” منتظري ” المتظاهرين ضد النظام الحاكم من عواقب وخيمة في حال مواصلة احتجاجاتهم في الشوارع حيث سيتم التعامل معهم بحزم، واصفًا المحتجين بـ ” المشاغبين ” ، في محاولة منه لتهديديهم وقمع رغبتهم في التغيير لحياة أفضل.

وكانت أجهزة الاستخبارات تقوم بحملات اعتقال جماعية للسيطرة على المظاهرات الدعية لإسقاط نظام ” الملالي ” الإرهابي الذي أطاحت سياساته الخارجية بالبلاد ووصولها إلى خط الفقر.