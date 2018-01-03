” التدريب التقني ” تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي في التدريب

عادل الحربي(صدى):

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتفاقية شراكة مع شركة WorldVIZ الأمريكية الرائدة في مجال الواقع الافتراضي والواقع المعزز التي تقدم خدماتها لعدد كبير من كبريات المنظمات التعليمية والبحثية في العالم، حيث تم توقيع الاتفاقية بحضور محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ووقع الاتفاقية نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني مع رئيس شركة حلول التعليم الدكتور حاتم بقشان الشريك المحلي لشركة WorldVIZ، وذلك بمقر المؤسسة في الرياض يوم أمس الثلاثاء.

وتأتي هذه الاتفاقية كإضافة مهمة للعملية التدريبية لتسهم في مواكبة أحدث تقنيات التدريب وتعزيز التدريب الذاتي للمتدربين والذي ينعكس أثره على تقليل التكلفة المالية على المنشآت التدريبية، وهو ما سيزيد فعالية التدريب كون هذه التقنيات ستسهم في تقديم تجربة تدريب ممتعة للمتدربين.

من جانبه أكد مدير عام مركز التدريب الالكتروني بالمؤسسة عبدالله بن عبدالرحمن الدخيل حرص المركز على العمل على توفير مثل هذه التقنيات التدريبية الحديثة، منوهاً بحرص قيادات المؤسسة في الأخذ بأفضل الممارسات التدريبية والتعليمية التي تسهم في تطوير منظومة التدريب بالمؤسسة.

يذكر أن مركز التدريب الالكتروني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أشرف على تجربة الحلول التعليمية الإلكترونية المقدمة من WorldVIZ وذلك من خلال تجهيز بيئة اختبار فعلية للتقنيات والأجهزة المستخدمة في الواقع الافتراضي والواقع المعزز ومدى ملائمتها للتدريب التقني والمهني والذي يركز على اكساب المتدربين والمتدربات المهارات العملية، كما يقوم المركز بإنتاج محتوى ملائم لهذه التقنيات بما يتماشى مع سعي رؤية المؤسسة في تنويع أساليب التدريب بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التدريبية.