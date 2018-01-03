صدور توجيهات بتشكيل لجنة لمراجعة معايير الدعم في ” حساب المواطن “
كشفت مصادر عن صدور توجيها بتشكيل لجنة مكونة من 3 وزراء، لمراجعة معايير استحقاق الدعم وآليات احتسابه وسياسات عمل برنامج ” حساب المواطن ” .
وأوضحت أن اللجنة تعمل تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، باسم (لجنة برنامج حساب المواطن)، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية وزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، لمراجعة معايير استحقاق والرفع عما تراه في شأنها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات فنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة البرنامج، وإجراء أي تغييرات في آليات عمله.
كما تتولى اللجنة مراجعة معايير استحقاق الدعم وآليات احتسابه، وإجراء أي تغييرات في آليات عمله، ودراسة مدى مناسبة إضافة أي من برامج الدعم والإعانات الأخرى ضمن منصة البرنامج الإلكترونية التي يقدم من خلالها الدعم والمنافع الحكومية الموجهة للمواطنين، واقتراح مقدار الدعم لكل منها، والرفع بما تراه للمجلس والرفع بتقارير سنوية عن سير عمل البرنامج.
وكانت ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن حددت مقدار الدعم، وخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير منها عدد التابعين، وسنهم، وذلك وفقاً لآلية احتساب مقدار الدعم، ومجموع الدخل الشهري وإجمالي الثروة للمتقدم وتابعيه.
ولا يحتسب ضمن الدخل الشهري والثروة، ومنها المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج، الصدقات، والمساعدات التي تصرف في حالة الكوارث.
سيف[ عدد التعليقات: 4839 ] نشر منذ 3 ساعات
الدعم المقدم من الدوله طفسه ماتسوي شي وهي غير متناسبه مع ارتفاع تكاليف المعيشه ومع فرض الضرائب المرتفعه.
سيف[ عدد التعليقات: 4839 ] نشر منذ 3 ساعات
الدعم المقدمه من الدوله طفسه طفسه .
[email protected][ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين
عطرها لايسد طقعها
رعد ***[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاسم والدعاية لحساب المواطن اكبر مماتدفعوه من له تقاعد وتأمينات وضمان إجتماعى ينظربحالهم اولاً 300 ريال لاى صنف غذائى ادفعها بيومٍ واحد اوللكهربا آخر الشهرعليكم بحماية المواطن عن الحاجة. اقل مساعدة 2000 ريال
القرشي[ عدد التعليقات: 2120 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الحساب لابد من مراجعة مبالغ دعمه خاصة تلك المبالغ التي تُرسل لمستحقي الضمان وذوي الدخل
المتدني لأن حساب المواطن يدعمهم بنفس مبلغ من هم رواتبهم تعتبر عالية وهذا فيه ظلم كبير عليهم .
إذ من غير المعقول أن يتساوى من ليس له دخل او دخله متدني بمن يتقاضى راتب عشرة آلآف وما فوق .
الهاوي[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 2 ساعتين
دراسة سنة كامل للمعاير وفي الاخيرة أعادة الدراسة من جديد هذا معناته انه في ناس من اللجان تعطي أرقام غير صحيحة للمسؤلين عن دخل المواطن وبالتالي تجي على رأس المواطن.
منقهر[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 2 ساعتين
المشكله مايحسبون القروض الي عليك وياخذون براتب ونتهي هذي اكبر مشكله طيب والي عليه قروض قرض شخصي وقرض سياره وش يسوي فوقها ضرايب مايصير
نورة[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 2 ساعتين
البنات عطوهم 500ريال كل شهر والمتزوجات زوجها يصرفها والشباب ليش تعطونهم خلوهم يشتغلون لاتعطونهم شئ خلوها للبنات والمطلقات والارامل. واللي عنده راتب 3000هذا بطران
محنا ناقصين ممحونات[ عدد التعليقات: 561 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلي تبن..!
عيد بن شاكر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو ,,, اصبتها في مقتل وافحمت مضرطها
معلمة[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليت والله يصرفون بطاقات تموينية لأهل الضمان وذوي الدخل المحدود
وبطاقات تعبئة بنزين
وخفض فاتورة الكهرباء عنهم
ومراجعة استمرارية حساب المواطن للأبد
لأن التوجه الآن لإلغائة بعد خمس سنوات
وطني حتى النخاع[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههه
حسن ابو انس[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
خلو الكهرب شهر على المواطن و٤شهور على الدوله
زائر[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 1 ساعة
بداية ال
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2623 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله ع كل حال
قيل لسعيد بن المسيب: مات إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال: كيف مات؟ قيل سقط قصره، فقال هيهات لا يموت مثله هكذا، فلما أخرج من الهدم وجدوه حياً ما برجله كسر، فقيل لسعيد كيف قلت ما قلت؟ فقال: لأنه واصل للرحم، وواصل الرحم يوقى سيئه السوء.
يقال: إن القرابة تحتاج إلى المودة، والموجة لا تحتاج إلى القرابة، والود أعطف من الرحم. ذكر بعض الحكماء: أن غسل الوجه بالماء البارد عقب الخروج من الحمام يبقي طراوته مع كبر السن، أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عيه السلام:_تدري لم اتخذتك خليلاً) . قال الحسن البصري: ما لا، (لأني رأيتك تحب أن تعطي، ولا تحب أن تأخذ وهذه صفتي، فاتخذتك خليلاً) . قال الحسن البصري: ما أنصفك من كلفك لحلاله ومنعك ماله؟
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ 56 دقيقة
الحل موجود
١-اكثر المسجلين عندهم قرض التسليف واغلبيه ساحقة يؤجل الحسم حتى تستقر الخزينة
٢- يعطى حسب أفراد الاسرة مبلغ ٥٠٠ ريال حسب الأبناء للفرد الواحد اذا اكثر من خمسة يعطى للفرد ٣٠٠ ريال ولابد مراعاة القروض الشخصية اكثر الناس نص الراتب قروض ويراعى من ليس عليه قرض شخصي وراتبه فوق العشرة يعطى مبلغ قليل ولا يحسب راتب الزوجة لان كثرة المشاكل الزوجه لا تحسب بدعم اذ كانت موظفة الذي يصرف على البيت الزوج ٠
حسبنا الله ونعم الوكيل[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 51 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
النعمي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 39 دقيقة
الراتب 8000 قسط البنك 3280 والسيارة1200
وايجار الشقة 24000 وعائلة مكونة من 6 أفراد
غير الكهرباء والبنزين
بدوي[ عدد التعليقات: 2090 ] نشر منذ 33 دقيقة
اجل ثلاث وزراء ههههههههههههه ما نكبنا غير اللي اسمهم وزراء
اجل لجنة الظاهر ما عجبهم 300 ريال يبغونها 150 ريال ويبغون يحطونها براس اللجنة ههههههه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 26 دقيقة
هيا انبسطوا وهيصوا وفرفشو وبرطعوا…..
بعد الدراسه والتنقيح والتلقيح والمشورة والتصويت… راح تخرج الدراسه برفع الدعم إلى 333 ريال
القرشي[ عدد التعليقات: 2120 ] نشر منذ 23 دقيقة
الأخت ( معلمة ) جزاك الله خير على تسليط الضوء على تلك الفئات وتقديم الحلول لهم
والله اكثر فئة مظلومة هم مستفيدين الضمان وذوي الإحتياجات الخاصة والمتقاعدين
اصحاب الرواتب المتدنية والموظفين إللي دخلهم أيضآ محدود لا يكاد يفي بإحتياجاتهم
الأساسية لمدة خمسة عشرة يومآ فما بالكم بعد رفع اسعار الطاقة والكهرباء ورفع اسعار
المواد الغذائية وأيضآ القيمة المضافة والضرائب ماذا سيفعلون خاصة وأن دعم حساب
المواطن قد ظلمهم عندما ساوا دعمهم بمن يتقاضون رواتب عالية ؟
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2623 ] نشر منذ 21 دقيقة
عزيزي النعمي
عفواً وبغيت من الدولة تكون مسؤوله عن اقساط
تحملها حملك انت؟؟ تحملها اوزارك واوزاك اولادك؟؟
وحساب المواطن استلمت ان شاء الله الف ريال حد ادنى ليه ما تذكرهـ
خافو الله الدولة تلاقيها من مين ولا من مين
من المتشددين الفجرة
ولا من الفاسدين المكرهـ
ولا من المحرضين الكلاب قطر ويران الرفضة
احمدو الله ع نعمة الأمن والأمان
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2623 ] نشر منذ 13 دقيقة
وعندي حل لكي من يتشكى من غلاء البنزين
ليه تدور لك اذن في راسك وربي اعطاك اذن ثانية؟؟
ههههههههههههههههه
اشتري سيكل ومشي ع لا عيب ولا بدعه ولا حرام
وخلي البنزين حق اهله
الكهرباء ماطور من الحراج تلاقي حتى ياباني وعبيه ديزل ارخض
وشغل الكهرباء وامورك زينه والأمن مستتب عندك والحمدلله
السكن ليس شرط شقة استأجر بيت شعبي ايام الطيبين والسلف
الطعام اشتري اندومي ومكرونه وزورو وشبس وكا تشب
خليك اقتصادي عش الواقع العصري لا تعيش نفسك ع اوهام المحرضين والحاقدين
الاماني والوساوس والهموم حيلة المفاليس