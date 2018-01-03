صدور توجيهات بتشكيل لجنة لمراجعة معايير الدعم في ” حساب المواطن “

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن صدور توجيها بتشكيل لجنة مكونة من 3 وزراء، لمراجعة معايير استحقاق الدعم وآليات احتسابه وسياسات عمل برنامج ” حساب المواطن ” .

وأوضحت أن اللجنة تعمل تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، باسم (لجنة برنامج حساب المواطن)، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية وزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، لمراجعة معايير استحقاق والرفع عما تراه في شأنها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات فنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة البرنامج، وإجراء أي تغييرات في آليات عمله.

كما تتولى اللجنة مراجعة معايير استحقاق الدعم وآليات احتسابه، وإجراء أي تغييرات في آليات عمله، ودراسة مدى مناسبة إضافة أي من برامج الدعم والإعانات الأخرى ضمن منصة البرنامج الإلكترونية التي يقدم من خلالها الدعم والمنافع الحكومية الموجهة للمواطنين، واقتراح مقدار الدعم لكل منها، والرفع بما تراه للمجلس والرفع بتقارير سنوية عن سير عمل البرنامج.

وكانت ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن حددت مقدار الدعم، وخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير منها عدد التابعين، وسنهم، وذلك وفقاً لآلية احتساب مقدار الدعم، ومجموع الدخل الشهري وإجمالي الثروة للمتقدم وتابعيه.

ولا يحتسب ضمن الدخل الشهري والثروة، ومنها المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية لأغراض العلاج، الصدقات، والمساعدات التي تصرف في حالة الكوارث.