فائدة الولادة المبكرة في زيادة المغذيات بحليب الأم

نورة الشهري(صدى):

أكدت دراسة حديثة أن الأمهات اللاتي ينجبن أطفالهن قبل الموعد الطبيعي للولادة، يحتوي حلبيهن على مغذيات أكثر ، من البروتين أو الكربوهيدرات أو الدهون، ويعوض حليب الأم الطفل عن المغذيات التي يمكن أن يفقدها نتيجة الولادة المبكرة .

وقد أشارت دراسة من قبل عن الاختلاف بين حليب الأمهات اللاتي أكملن فترة الحمل واللاتي لم يكملن فترة الحمل، وبالرغم من عدم اكتشاف جميع المغذيات إلا أنه تم التأكد من زيادة المغذيات في حليب الأم التي أنجبت مبكرا.

وأكد الباحثون أن جسم الأم يعوض نقص النمو لدى الطفل كما يعوض النقص في عملية التمثيل الغذائي.