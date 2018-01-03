لاعب النصر لـ الأمير فيصل بن تركي: ” شكرا على ما قدمت لنا “

نواف السالم(صدى):

شكر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، رئيس النادي السابق الأمير فيصل بن تركي، على انجازاته خلال فترة توليه الرئاسة.

وقال الأسطاء، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” شكراً ابو تركي على ماقدمت للكيان ، خسرت الكثير من مالك ووقتك وجهدك على حساب صحتك وعائلتك ” ، متمنيًا لتوفيق له وللرئيس الحالي الأستاذ سلمان المالك، قائلًا: ” خير خلف لخير سلف وكل التوفيق للعالمي “.

و كانت الهيئة العامة للرياضة برئاسه تركي ال الشيخ، أصدر أمرًا بإقالة رئس مجلس إدارة نادي النصر، وحل المجلس، وتكليف سلمان المالك برئاسه النادي حتى نهاية الموسم الحالي.