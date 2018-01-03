10 آلاف ريال متوسط الأجر الشهري للمواطنين خلال الربع الثالث من 2017

حمود العنزي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أجور المواطنين والمقيمين خلال الربع الثالث من 2017، من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.

وأوضحت الهيئة أن متوسط الأجر الشهري للمواطنين بلغ 10012 ريال خلال الربع الثالث مقابل 3727 ريال لغير السعوديين، بإجمالي 6119 ريال مقابل أجر 15 سنة فأكثر، لافتًا إلى أن يقدر الذكور بـ6102 ريال والإناث 6238 ريال.

وأكدت الهيئة أن متوسط ساعات العمل من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الثالث من 2017 بلغ 44.9 ساعة في الأسبوع وذلك لإجمالي المشتغلين 15 سنة فأكثر فيما يقدر للذكور بـ45.2 ساعة وللإناث 42.7 ساعة.

وكانت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث أظهرت أن إجمالي المشتغلين في المملكة بلغ 13.76 مليون فرد، حيث يمثل عدد الأجانب المشتغلين 11.69 مليون عامل بنسبة 78%، فيما بلغ عدد المواطنين 3.06 مليون فرد بنسبة 22%.

كما سجل الذكور العاملين في المملكة 11.71 مليون فرد بنسبة 85 % من إجمالي المشتغلين، ويمثل الإناث منهم 2.05 مليون بنسبة 15 %.