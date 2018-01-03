30 مليون ريال عقبة أمام الأهلي تحوله عن التعاقدات الشتوية

نواف السالم(صدى):

توصلت إدارة نادي الأهلي إلى قرارا بتغير 50% من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت مصادر مطلعة أن الإدارة تسعى إلى توفير مبلغ مالي بقدر 30 مليون ريال لحل الأزمات المالية التي يمر بها الفريق للتمكن من تجديد صفوفه دون أي عقبات فترة التسجيل والتعاقد.

ومن المتوقع تدخل بعض من الشرفيين في الفترة الحالية لضخ مبالغ مالية لخزنة النادي لحل الأزمة .

وقال نائب رئيس الأهلي، طارق كيال، أن الإدارة سددت قيمة الحكم الصادر عن غرفة فض المنازعات على المدافع علي الزبيدي بالإضافة إلى المبالغ التي حددتها العقوبة الانضباطية.