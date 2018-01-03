مجلس الغرف يتلقى 17 مهنة حرجة لرفع معدلات التوطين

عادل الحربي(صدى):

تسعى وزارة العمل على تحديد المهن الحرجة ونسب التوطين اللازمة بتحقيق الأمان المهني، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية وفقًا لآلية جديدة.

وقام أرباب العمل برفع 17 مهنة لمجلس الغرف؛ لرفعها إلى وزارة العمل، وتتمثل هذه المهن في ” الحلاة، الجزارة، بائع أحذية دباغة، عامل نظافة، سباك، كهربائي، دهان، ميكانيكا وصيانة سيارات، أعمال الزراعة، صيانة تكييف، الحدادة، سائق معدات وشاحنات، بناء وصيانة طرق، عمال الشحن والتفريغ، غسيل وكي الملابس، غسيل السيارات، الصرف الصحي، الخياطة الرجالية والتطريز “.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار وجهت مجلس الغرف في نهاية ربيع الأول من العام الحالي، بضرورة تزويدها بالمهن الحرجة بعد تسميتها بمشاركة أرباب العمل، بشرط أن تكون المسميات المهنية مطابقة لما هو مسجل بمؤسسة التأمينات الاجتماعية للرفع بها لوزارة العمل.