” نزاهة ” تضع الجهات الحكومية تحت مراقبة المواطنين
بدأت هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” في وضع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية تحت التقييم بشكل آلي من خلال تطبيقها الجديد الذي دشنته الهيئة منذ يومين.
وتهدف نزاهة من خلال هذا التطبيق إلى تقييم تنفيذ الأوامر المتعلقة بالشأن العام ومصالح الوطن والمواطنين، وقامت بوضع عدة بنود كمؤشر لقياس أداء ومستوى الجهات من قبل المواطنين وكذلك المقيمين، حيث تهدف الهيئة إلى إشراك المواطنين في الرقابة على الفساد.
ومن جانبها ستقوم الهيئة بتحليل تقييم المواطنين للمؤسسات والجهات الحكومية ومن ثم اتخاذ الإجراء اللازم ضد أي فساد أو مخالفة، وفي حالة الفساد المالي والإداري ستقوم نزاهة بتحويل القضية إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق. ومن ثم متابعة سير التحقيقات ، وعند ثبوت وقوع حالة فساد داخل أي مؤسسة سيتم رفع الأمر إلى الملك.
زائر[ عدد التعليقات: 1051 ] نشر منذ 3 ساعات
رفع اسعار المواد الغذائيه و الحيويه و المحروقات من اشد انواع الفساد في البلاد .
الجنيي[ عدد التعليقات: 593 ] نشر منذ 1 ساعة
راقبو البلديات وبس وشوفو كمية العدل فيها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24864 ] نشر منذ 1 ساعة
تبون الصدق عاد 🤗
كنا مبسوطين ايام الفساد
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2623 ] نشر منذ 58 دقيقة
عن ابن عباس – رضي الله عنه – قال: لو أن جبلاً بغى على جبل، لدك الباغي.حلية الأولياء(1/ 32)
عبدالرحمن القحطاني[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 23 دقيقة
وبيطبق هذا المعيار على نزاهه نفسها ولا هي فوق القانون والشبهات ؟؟؟؟