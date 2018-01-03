” نزاهة ” تضع الجهات الحكومية تحت مراقبة المواطنين

عادل الحربي(صدى):

بدأت هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” في وضع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية تحت التقييم بشكل آلي من خلال تطبيقها الجديد الذي دشنته الهيئة منذ يومين.

وتهدف نزاهة من خلال هذا التطبيق إلى تقييم تنفيذ الأوامر المتعلقة بالشأن العام ومصالح الوطن والمواطنين، وقامت بوضع عدة بنود كمؤشر لقياس أداء ومستوى الجهات من قبل المواطنين وكذلك المقيمين، حيث تهدف الهيئة إلى إشراك المواطنين في الرقابة على الفساد.

ومن جانبها ستقوم الهيئة بتحليل تقييم المواطنين للمؤسسات والجهات الحكومية ومن ثم اتخاذ الإجراء اللازم ضد أي فساد أو مخالفة، وفي حالة الفساد المالي والإداري ستقوم نزاهة بتحويل القضية إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق. ومن ثم متابعة سير التحقيقات ، وعند ثبوت وقوع حالة فساد داخل أي مؤسسة سيتم رفع الأمر إلى الملك.