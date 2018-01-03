بالفيديو والصور.. تحطم طائرة تقل رئيس الأركان الكويتي في بنجلاديش
تعرضت مروحية تقل رئيس الأركان الكويتي الفريق الركن محمد الخضر ووفد مرافق له اليوم الأربعاء إلى حادث في بنجلاديش.
وقال الحساب الرسمي للجيش الكويتي تويتر: “ تعرضت المروحية المقلة لسعادة رئيس الاركان العامة للجيش والوفد المرافق له في جمهورية بنغلاديش الصديقة لحادث أثناء هبوطها في منطقة سيليت حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار مِما أدى إلى إحتكاكها بالأشجار وهبوطها قبل المهبط “.
وأضاف أن الحادث لم ينتج عنه سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين وتم التأكد من سلامة الجميع ولله الحمد، وبدوره قام رئيس الأركان بالاتصال بنائب رئيس الأركان مؤكداً سلامة الجميع.
الكويت | نجاه رئيس الأركان الجيش الكويتي والوفد المرافق من حادث تحطم طائره في بنغلاديش . pic.twitter.com/NurWt3Iq5k
— يوسف الجمري (@YusufAlJamri) January 3, 2018
سقوط طائرة رئيس الاركان الكويتي
دون اصابته ولله الحمد في بنجلاديش
اللهم احفظه واحفظ شعب الكويت pic.twitter.com/pM1ms35QBq
— بوغانم (@hassanalishaq73) January 3, 2018
بنت النور[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدلله على سلامتكم
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2623 ] نشر منذ 3 ساعات
الف الف سلامة
ما تشوفون شر يارب العالمين
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6427 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله على السلامة
الحربي[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 2 ساعتين
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، طرد نهائي للعمالة البنقالية من الكويت واحتفالات شهدها الجميع مع لحظة المغادرة
لآخر عامل بنقالي بعد أعمال تخريبية وإضرام للنيران ، وبعد تأزم العلاقة بين دولة الكويت وبنقلاديش
نتفاجأ صبيحة هذا الْيَوْمَ بحادث لطائرة كويتية تقل طاقمًا عسكرياً رفيع المستوى داخل الأراضي
البنقالية – والعياذ بالله من جمهورية البنقال، هنا تحوم الشكوك وتحلق عالياً في السماء ؟؟؟👀👀👀
مع وافر المحبة.