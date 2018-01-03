بالفيديو والصور.. تحطم طائرة تقل رئيس الأركان الكويتي في بنجلاديش

دكا(صدى):

تعرضت مروحية تقل رئيس الأركان الكويتي الفريق الركن محمد الخضر ووفد مرافق له اليوم الأربعاء إلى حادث في بنجلاديش.

وقال الحساب الرسمي للجيش الكويتي تويتر: “ تعرضت المروحية المقلة لسعادة رئيس الاركان العامة للجيش والوفد المرافق له في جمهورية بنغلاديش الصديقة لحادث أثناء هبوطها في منطقة سيليت حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار مِما أدى إلى إحتكاكها بالأشجار وهبوطها قبل المهبط “.

وأضاف أن الحادث لم ينتج عنه سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين وتم التأكد من سلامة الجميع ولله الحمد، وبدوره قام رئيس الأركان بالاتصال بنائب رئيس الأركان مؤكداً سلامة الجميع.

الكويت | نجاه رئيس الأركان الجيش الكويتي والوفد المرافق من حادث تحطم طائره في بنغلاديش . pic.twitter.com/NurWt3Iq5k — يوسف الجمري (@YusufAlJamri) January 3, 2018