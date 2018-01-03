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  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

إصابة سائق إُثر انقلاب شاحنة بطريق مكة – جدة

إصابة سائق إُثر انقلاب شاحنة بطريق مكة – جدة
نايف السالم(صدى):
أدى نوم سائق شاحنة تحمل رملا إلى انقلابها وتسرب الوقود منها بطريق مكة- جدة مما أسفر عن إصابة القائد.
وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”،” نوم السائق يتسبب في انقلاب شاحنة حمولتها رمل أدى لتناثرها وتسرب الوقود منها بـ طريق مكة جدة نتج عنه إصابة قائدها وإغلاق عدة مسارات “.
وأضاف: ” باشر الحادث الجهات المختصة في حينه و عادت الحركة للطريق “.


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