إصابة سائق إُثر انقلاب شاحنة بطريق مكة – جدة

أدى نوم سائق شاحنة تحمل رملا إلى انقلابها وتسرب الوقود منها بطريق مكة- جدة مما أسفر عن إصابة القائد.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”،” نوم السائق يتسبب في انقلاب شاحنة حمولتها رمل أدى لتناثرها وتسرب الوقود منها بـ طريق مكة جدة نتج عنه إصابة قائدها وإغلاق عدة مسارات “.

وأضاف: ” باشر الحادث الجهات المختصة في حينه و عادت الحركة للطريق “.