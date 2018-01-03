في انتظار قرار الاتحاد الأسيوي..اتحاد الكرة يجهز للتصعيد ويؤكد مقاطعة الملاعب القطرية

طلال الغامدي(صدى):

ينتظر اتحاد كرة القدم، نتائج عمل لجنة الطواريء، وقرارها النهائي، بشأن رفض أندية المملكة والإمارات خوض مبارياتهم على الملاعب القطرية، في إطار مباريات دوري أبطال آسيا.

ويضع الاتحاد تصور لكل الاحتمالات الواردة من القرارات الصادرة من لجنة الطوارئ، التي شكلها الاتحاد الأسيوي، من أجل هذا الشأن، حيث من المقرر أن تزور المملكة وبقية البلدان خلال شهر يناير الجاري.

وفي هذا السياق يعكف الاتحاد على الإعداد لاستئناف مكتمل؛ لرفعه في حالة إصرار الاتحاد الأسيوي على قراره بعدم اللعب على ملاعب محايدة في إطار دوري الابطال.

وأشارت مصادر إلى أن الاستئناف من المقر رفعه إلى مركز التحكيم الدولي، وهو الجهة الوحيدة التي يمكنها نقض قرار اتحاد الكرة الآسيوي ولجانه بشكل قانوني.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الاسيوي ، قرر الإبقاء على النظام الحالي لمباريات دوري أبطال آسيا بطريقة الذهاب والإياب، ورفض اللعب في ملاعب محايدة في نسخة البطولة المقبلة.