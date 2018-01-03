سلمان يثمن التزام ” الاتحاد ” مقارنة بالإدارات الأخرى

ماجد محمد(صدى):

عبر لاعب الوسط العراقي السابق سيف سلمان عن سعادته وتقديره واحترامه لنادي الإتحاد، بعد أن سلمته إدارة الاتحاد دفعة مالية من المستحقات الخاصة بالقضية التي كسبها قبل شهرين.

وأشاد اللاعب بالمصداقية التي وجدها من إدارة النادي، بعد معاناته كثيرا خلال الأعوام الماضية من التجاهل الذي كان يجده من الإدارات السابقة.

وقال اللاعب : ” على الرغم من حرصي على استلام مستحقاتي المالية التي صدر فيها حكمًا إلزاميًا على نادي الاتحاد إلا أنني وافقت على الجدولة بعدما شعرت بأن إدارته برئاسة حمد الصنيع تعمل جاهدة على توفير المبلغ والالتزام معي “.

وأضاف: ” كنت اتمنى أن أكمل عقدي في الاتحاد لما يملكه النادي من تاريخ عريق وإنجازات كبيرة سواء محليًا أو خارجيًا مما يدفع أي لاعب الى الرغبة في خوض التجربة وارتداء قميص الاتحاد “.