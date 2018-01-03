هيئة السياحة تبدأ في نزع ملكية موقع أثري للشروع في مشروعاتها التطويرية

علي القحطاني(صدى):

أصدرالأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، أوامره بتكوين لجنة من الهيئة، و إمارة المدينة المنورة والبلدية، المختصة؛ للبدء في نزع ملكية موقع أثري، تابع لورثة عبد الباري بن محمد عيد الشاوي، الواقع في حي العوالي؛ تمهيدًا للبدء في المشاريع التطويرية في الموقع الأثري.

وتم تكوين اللجنة لدخول العقار، في حضور مالكه أو من يمثله، وتحرير المحاضر لتبين نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني والأسوار والأشجار والمزروعات والآبار والسدود والعقوم، وغير ذلك.

كما أمر رئيس الهيئة بتشكيل لجنة؛ لتقدير تعويض الموقع الأثري المقرر نزع ملكيته، بمشاركة وزارات: العدل، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والمالية والمختصين.