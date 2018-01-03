” هدف ” يكشف إمكانية الحصول على دعم مزدوج من برامج ” حافز “

علي القحطاني(صدى):

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، أمس الثلاثاء، أنه يجب الاستفادة من إحدى برامج ” حافز ” فقط، مشيرًا إلى صعوبة الاستفادة من برنامج ” حافز 1 ” وحافز 2 ” معًا.

وأشار الصندوق إلى أن برنامج ” حافز 1 ” البحث عن العمل يمنح المستفيد 2000 ريال شهريًا لمدة سنة للمساعدة على مواجهة البطالة، كما يحصل المستفيد في برنامج ” حافز 2 ” صعوبة الحصول على عمل، على 1500 ريال شهريًا.

ودعا الصندوق المستفيدين إلى ضرورة أن يكون الحساب البنكي باسم المتقدم ونشيطًا، كما يجب الالتزام بالتحديث الأسبوعي مرة كل 7 أيام وإتمام المهام المطلوبة لتفادي الإنذارات.

كما أضاف أنه في حال الحصول على إنذار يتم الخصم 200 ريال شهرين متتالين من المستفيد، لافتًا إلى أنه يحق للخريج التقديم في حافز بعد مرور 6 أشهر على التخرج.