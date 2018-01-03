تساقط الشعر يثير القلق عندما يصبح غير طبيعي

أماني الغامدي(صدى):

كشفت وسائل إعلام ألمانية ، أن تساقط الشعر يعد ظاهرة طبيعية طالما أنه ينمو مجددًا ، حيث يجب أن يتساقط يوميًا 100 خصلة لدى الإنسان الطبيعي .

ووفقًا لما ذكرته مجلة ألمانية ، فإن القلق ينتاب الإنسان في حال تساقط شعره بصورة أكثر من المعتاد ، أو في حالة صار الشعر خفيفًا بشكل متزايد ، بالإضافة إلى ظهور بقع صلعاء في مناطق معينة مثل مفرق الشعر .

ووجهت المجلة نصيحة أنه في هذه الحالة يجب استشارة طبيب لتحديد السبب خلف تساقط الشعر بهذا الشكل ، حيث يمكن أن يعود سبب التساقط إلى عوامل وراثية أو إلى ااكتئاب والعدوى بالالتهاب الرئوي بالإضافة إلى سوء التغذية والإجهاد النفسي ونقص الفيتامينات والحديد والزنك ، فضلًا عن قلة النوم واضطرابات الغدد الاصماء .