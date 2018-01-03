  • الأربعاء 3

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. تساقط الشعر يثير القلق عندما يصبح غير طبيعي

تساقط الشعر يثير القلق عندما يصبح غير طبيعي

تساقط الشعر يثير القلق عندما يصبح غير طبيعي
أماني الغامدي(صدى):

كشفت وسائل إعلام ألمانية ، أن تساقط الشعر يعد ظاهرة طبيعية طالما أنه ينمو مجددًا ، حيث يجب أن يتساقط يوميًا 100 خصلة لدى الإنسان الطبيعي .

ووفقًا لما ذكرته مجلة ألمانية ، فإن القلق ينتاب الإنسان في حال تساقط شعره بصورة أكثر من المعتاد ، أو في حالة صار الشعر خفيفًا بشكل متزايد ، بالإضافة إلى ظهور بقع صلعاء في مناطق معينة مثل مفرق الشعر .

ووجهت المجلة نصيحة أنه في هذه الحالة يجب استشارة طبيب لتحديد السبب خلف تساقط الشعر بهذا الشكل ، حيث يمكن أن يعود سبب التساقط إلى عوامل وراثية أو إلى ااكتئاب والعدوى بالالتهاب الرئوي بالإضافة إلى سوء التغذية والإجهاد النفسي ونقص الفيتامينات والحديد والزنك ، فضلًا عن قلة النوم واضطرابات الغدد الاصماء .


الوسوم:, , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ 3 ساعات

يارب انت الحافظ من كل بلاء فحفظنا❤️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *