بشهادة دولية .. ولي العهد بدأ فجرا جديدا للمرأة داخل المملكة
ذكر تقرير لموقع ” ذي ناشيونال ” أمس الثلاثاء، بأن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – بدء فجرا جديدا للمرأة السعودية بمجموعة الإصلاحات التي اتخاذها لصالح المرأة، وعلى رأسها السماح بقيادة السيارة.
وأوضح التقرير أن القرار سيكون له أثار اقتصادية واجتماعية مذهلة في الفترة المقبلة داخل المملكة. حيث يتوقع أن ترتفع نسبة مبيعات السيارات إلى 3 : 5 %.
وأشار التقرير إلى جهود سموه في زيادة حصة المرأة في السوق العمل إلى 30% بدلا من 22% بحلول عام 2030، فضلا عن السماح لدخول السيدات الاستادات الرياضية في العام الجاري.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2623 ] نشر منذ 3 ساعات
لبيه ع هالصورة
فديتك والله ياسيدي ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان آل سعود المعظم
العتيبي[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 ساعات
وين زوجات المسؤولين واخواتهم لانراهم يقومون بدور في المجتمك ليكونو قدوه يقتدى بهم