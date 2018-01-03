بشهادة دولية .. ولي العهد بدأ فجرا جديدا للمرأة داخل المملكة

عادل الحربي(صدى):

ذكر تقرير لموقع ” ذي ناشيونال ” أمس الثلاثاء، بأن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – بدء فجرا جديدا للمرأة السعودية بمجموعة الإصلاحات التي اتخاذها لصالح المرأة، وعلى رأسها السماح بقيادة السيارة.

وأوضح التقرير أن القرار سيكون له أثار اقتصادية واجتماعية مذهلة في الفترة المقبلة داخل المملكة. حيث يتوقع أن ترتفع نسبة مبيعات السيارات إلى 3 : 5 %.

وأشار التقرير إلى جهود سموه في زيادة حصة المرأة في السوق العمل إلى 30% بدلا من 22% بحلول عام 2030، فضلا عن السماح لدخول السيدات الاستادات الرياضية في العام الجاري.