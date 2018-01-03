استغلال ” القيمة المضافة ” يصل إلى المقاهي

علي القحطاني(صدى):

رصدت الجهات الرقابية المعنية بمتابعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، العديد من حالات التلاعب في تطبيق الضريبة، والتي انضمت لها المقاهي رغم عدم تسجيلها في الضريبة.

وفرضت معظم مقاهي الشيشة بالرياض نسبة الضريبة على روادها، مع أن بعض تلك المقاهي غير مسجل في الضريبة، حيث أكد عدد من الزبائن أن مقاهي الشيشة بدأت بتحصيل نسبة ضريبة القيمة المضافة من الزبائن.

وقال محمد الذياب إن “أحد المقاهي الصغيرة أخذ مني ريالا مقابل نسبة ضريبة القيمة المضافة عن مشتريات لا تتجاوز الـ20 ريالا وبدون أن يعطيني فاتورة”.

وأضاف :عند طلب الفاتورة من العامل تحجج بنفاذ الورق الخاص بالفواتير، فطلبت الاطلاع على شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، فرفض متذرعا بأنها مع الكفيل وهو غير متواجد حاليا.

واستكمل فهد العنزي، أن أحد مقاهي الشيشة التي أتردد عليها أقرت زيادات على أسعار المعسل والخدمات، تفوق نسبة ضريبة القيمة المضافة بحوالي 3 إلى 4 أضعاف