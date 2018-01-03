استغلال ” القيمة المضافة ” يصل إلى المقاهي
رصدت الجهات الرقابية المعنية بمتابعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، العديد من حالات التلاعب في تطبيق الضريبة، والتي انضمت لها المقاهي رغم عدم تسجيلها في الضريبة.
وفرضت معظم مقاهي الشيشة بالرياض نسبة الضريبة على روادها، مع أن بعض تلك المقاهي غير مسجل في الضريبة، حيث أكد عدد من الزبائن أن مقاهي الشيشة بدأت بتحصيل نسبة ضريبة القيمة المضافة من الزبائن.
وقال محمد الذياب إن “أحد المقاهي الصغيرة أخذ مني ريالا مقابل نسبة ضريبة القيمة المضافة عن مشتريات لا تتجاوز الـ20 ريالا وبدون أن يعطيني فاتورة”.
وأضاف :عند طلب الفاتورة من العامل تحجج بنفاذ الورق الخاص بالفواتير، فطلبت الاطلاع على شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، فرفض متذرعا بأنها مع الكفيل وهو غير متواجد حاليا.
واستكمل فهد العنزي، أن أحد مقاهي الشيشة التي أتردد عليها أقرت زيادات على أسعار المعسل والخدمات، تفوق نسبة ضريبة القيمة المضافة بحوالي 3 إلى 4 أضعاف
سمير[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 3 ساعات
ليس في المقاهي فقط جميع الجهات من بقلات ومحلات خضار وورش ومخابز وغيرها استغل ضريبة القيمة المضافة
المشكلة الجهات الرقابية غير مغطين التلاعب الحصل لذا نرجو من الجهات المختصة وضع رقم تلفون خط ساخن والاعلان عنه عبر وسائل الاعلام للمواطنين في حالة تعرضهم لمثل التجاوزات الابلاغ فورا الجهات المختصة ودور الجهات المختصة التجاوب على وجه السرعة مع المتصل لأنهاء حد التلاعب الحاصل ؟؟؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24864 ] نشر منذ 12 دقيقة
تمنيت لو طبقت الضريبة حبه حبه
أما فرض الضرائب ع كل شي
دفعه وحده
أختبصت الدنيا
وأختبصنا معها😌😌😌