” نزاهة ” تتفاعل مع شكوى مواطن جدة ..والصمت يسيطر على الأمانة

عادل الحربي(صدى):

تفاعلت ” نزاهة” الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، مع شكوى أحد ساكني حي غليل بجنوب محافظة جدة، بشأن وجود حفر في أحد الشوارع، بينما تجاهلت أمانة جدة حتة الأن الرد على الشكوى.

وتواصل مركز الاتصال بـ”نزاهة ” مع صاحب الشكوى خلال 24 ساعة حيث تحولت حالة البلاغ إلى تحت الدراسة، وتم التواصل معه للتأكد من كافة المعلومات حول موقع الحفر والعنوان، وجاري العمل على حل مشكلة الحفر الأن.

وتم التواصل مع أمانة جدة، عبر البريد الإلكتروني للمركز الإعلامي للأمانة؛ إلا أنه حتى الأن لم يتم الرد.