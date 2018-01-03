تعويض متضرري ” سمة ” بـ 150 ريال عن اليوم

عادل الحربي(صدى):

أكد مصدر مسئول بمؤسسة النقد العربي السعودي، أنه يحق للمتضرر من تعطيل معاملاته في الشركة السعودية للمعلومات الانتمائية ” سمة ” الحصول على تعويض يصل إلى 150 ريال عن اليوم.

وأوضح المصدر أنه يتم الحصول على التعويض في حال تبين لدى لجان المنازعات عدم قانونية ذلك الإجراء.

كما أشار مصدر عدلي أن المنازعات بين العملاء و ” سمة ” يقع ضمن اختصاص المحاكم التجارية.

وتتمثل خطوات الاعتراض على ” سمة ” في 5 خطوات، وهي التواصل مع سمة لمعرفة المشكلة، ورفع اعتراض لدى الجهة صاحبة الخلافوفي حالة عدم التحاوب خلال 7 أيام يتم الرفع لمؤسسة النقد، والتي بدورها تصدر حكمها بين الطرفين دون إلزام، وفي حالة عدم التنفيذ يلجأ المتضرر إلى اللجان.