استطلاع رأي: الزوج أكثر من يمارس العنف ضد المرأة بالمملكة
أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي تم تنفيذه بالتعاون بين المركز الوطني لاستطلاع الرأي وبرنامج الأمان الأسري الوطني ، حول قضية العنف ضد المرأة، أن الزوج أكثر من يمارس العنف ضد المرأة بنسبة 73% ، ونسبة 83% يرون أن المنزل هو المكان الذي تتعرض فيه المرأة للعنف ، ويري 25% أن العادات والتقاليد هي السبب الرئيسي لانتشار العنف .
وأكد 90% من المشاركين في الاستطلاع وجود عنف ضد المرأة داخل المجتمع.
وأشارت النتائج أن العنف النفسي هو الأكثر انتشارا ضد المرأة في المجتمع السعودي بنسبة 46.5% ، وتأتي حالات الإهمال بنسبة 27%، والعنف الجسدي بنسبة 12% .
وأوضحت النتائج أن غالبية أفراد المجتمع لا يعلمون بوجود نظام الحماية من العنف بالمملكة و حوالي 61% لا يعلمون من الجهة المختصة بتلقي البلاغات .
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 3 ساعات
اغلبية الحريم هي سبب المشااكل
تحب التملك في كل شيء ، تحب تفرض سلطتها على الزوج
في حركاته وسكناته تحب تعرف الكبيره والصغيره عن الزوج
تحاول تثبت كل الشكوك التي تدور في راسها ولو على خراب بيتها
وهل ممجرى . لو بلعت العافيه لكان استراحتواستقرت حياتها
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والرجال ماهم منزهون فيهم الكثير لايصلح زوج ورب اسره
ولكنهم اقل نسبه من الحريم … وهذا مانراه بالمجتمع
سيف[ عدد التعليقات: 4840 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماوراهن غير المشاكل .
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6317 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما يبيله دراسات الذكور هم سبب المشاكل ويمارسون العنف بكل اشكاله على محارمهم الزوجة والأولاد والام وإلا ب والاخوان لكن الحمدلله صار فيه وعي عند الناس وأصبحوا يرفعون الظلم بالجهات المسؤولة من حقوق الانسان وزواة التنمية وشفنا قصص مروعة لو تذكرون الطفلة الصغيرة اللي عمرها شهور ابوها يضربها ويكتم نفسها ويصوّرها وينشر بس الحمدلله الوزارة ما قصرت ولا ننسى ان عنف الذكر وصل للقتل اعوذ بالله
سيف[ عدد التعليقات: 4840 ] نشر منذ 2 ساعتين
في الوقت الحاضر ومع ارتفاع تكاليف المعيشه وفرض ضرائب على كل شي والحمير طالبتهن ماتخلص العزوبيه افضل حل في هذا الوقت الصعب .