استطلاع رأي: الزوج أكثر من يمارس العنف ضد المرأة بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي تم تنفيذه بالتعاون بين المركز الوطني لاستطلاع الرأي وبرنامج الأمان الأسري الوطني ، حول قضية العنف ضد المرأة، أن الزوج أكثر من يمارس العنف ضد المرأة بنسبة 73% ، ونسبة 83% يرون أن المنزل هو المكان الذي تتعرض فيه المرأة للعنف ، ويري 25% أن العادات والتقاليد هي السبب الرئيسي لانتشار العنف .

وأكد 90% من المشاركين في الاستطلاع وجود عنف ضد المرأة داخل المجتمع.

وأشارت النتائج أن العنف النفسي هو الأكثر انتشارا ضد المرأة في المجتمع السعودي بنسبة 46.5% ، وتأتي حالات الإهمال بنسبة 27%، والعنف الجسدي بنسبة 12% .

وأوضحت النتائج أن غالبية أفراد المجتمع لا يعلمون بوجود نظام الحماية من العنف بالمملكة و حوالي 61% لا يعلمون من الجهة المختصة بتلقي البلاغات .